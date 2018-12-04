Театры
Как отметил Пускепалис, Дорониной сделано уникальное предложение — стать президентом МХАТ. Она также станет председателем худсовета. По словам Пускепалиса, все решения будут приниматься через Доронину.
RT на русском13:14
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Главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого.
— Эдуард Бояков, российский продюсерБИЗНЕС Online 05:18
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Театры
В Петербурге впервые вручили премию «Даты»
Церемонию награждения премией в области культуры и искусства провели в Малом драматическом театре.
Обновлено в 12:07
Театры
В БДТ приезжает итальянский Театр Стабиле Неаполя
Обновлено в 13:29
Театры
Новгородский театр «Малый» представит спектакль на «Золотой Маске»
В 2014 году новгородский театр «Малый» уже представлял на «Золотой Маске» спектакль «Маленькие чувства», а в 2017 году постановка «Баллада о маленьком буксире» вошла в лонг-лист национального фестиваля.
Обновлено в 09:21
Театры
Спектакль Брянского драмтеатра признали лучшим на конкурсе Минкультуры
За основу инсценировки была положена одноактная пьеса Теннесси Уильямса «Говори со мной словно дождь».
Обновлено в 13:25
Театры
Молодежный театр уже в 300-й раз покажет «Бременских музыкантов»
Обновлено в 04:23
Театры
«Историю с метранпажем» покажут в библиотеке Герцена в Твери
Показ спектакля по пьесе Александра Вампилова «История с метранпажем» состоится в библиотеке им. Герцена 9 декабря.
Обновлено в 08:48
Театры
Воронежский театр кукол показал «Городок в табакерке»
Премьера спектакля «Городок в табакерке» состоялась в Воронежском государственном театре кукол «Шут» имени Вольховского в субботу, 1 декабря.
Обновлено в 11:52
Театры
Кировчан приглашают записывать на видео чтение Чехова
Все желающие могут прийти на экспериментальную сцену театра и прочитать вслух друг для друга повесть Чехова.
Обновлено в 08:15
Театры
Молодежный театр «Спичка» переехал на новую творческую площадку
Обновлено в 07:39
Театры
5 декабря в МХТ дадут «ХХ век. Бал»
Названием спектакль МХТ напоминает прославленный фильм Этторе Скола "Бал".
Обновлено в 09:14
Театры
Алла Семёнова: «Театр кукол „Гулливер“ знают по всему миру»
Среди приглашенных гостей фестиваля оказалась заслуженная артистка России и актриса театра кукол «Гулливер» Алла Семёнова.
Обновлено в 07:35
Театры
В Кирове отменили спектакль с Анастасией Волочковой в главной роли
11 декабря в Вятской филармонии должен был состояться спектакль под названием «Леди», где главную роль должна была сыграть балерина Анастасия Волочкова.
Обновлено в 10:50
Театры
Самый талантливый директор костромского театра ушла в отставку
Как узнал KOSTROMA.TODAY, свой пост покинула директор учреждения Людмила Шарова. Она работала в театре с 2003 года.
Обновлено в 07:29
Театры
Адвокат Этуша сообщил, что он идет на поправку и готовится к спектаклю
Постановка "Бенефис" должна состояться в театре имени Евгения Вахтангова 13 декабря Состояние здоровья 96-летнего народного артиста СССР Владимира Этуша улучшилось, он готовится к спектаклю "Бенефис" в театре имени Евгения Вахтангова.
Обновлено в 03:32
Театры
Энгельсские заключенные собираются выиграть театральный конкурс с постановкой по мультфильму «Жил-был пёс»
В Энгельсе осужденные исправительной колонии № 2 готовят новогоднюю театральную постановку по мотивам известного советского мультфильма «Жил-был пёс».
Обновлено в 08:41