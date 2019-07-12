Космос

Запуск «Протона-М» с Байконура перенеслиПолит.ру вчера в 01:18

Перенесен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ». Его отложили на 13 июля, передает РИА Новости. Такое решение приняла государственная комиссия на космодроме Байконур.
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Запуск обсерватории «Спектр-РГ» отложили

Взгляд.рувчера в 01:37

Пуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки

РИА Новостивчера в 02:03

Названа дата запуска ракеты «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ»

REGNUMвчера в 02:47

Пуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» перенесен на 13 июля

Коммерсантъвчера в 01:57

«Роскосмос» перенес запуск космической обсерватории на резервный день

РБКвчера в 01:52

Запуск «Протона-М» снова отложили из-за неполадок в ракете

Интерфаксвчера в 01:47

Запуск ракеты «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» перенесли на 13 июля

ТАССвчера в 01:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
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Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

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Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
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"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
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