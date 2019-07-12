Космос
Запуск «Протона-М» с Байконура перенеслиПолит.ру вчера в 01:18
Перенесен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ». Его отложили на 13 июля, передает РИА Новости. Такое решение приняла государственная комиссия на космодроме Байконур.
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