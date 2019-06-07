Политика

Пушков заявил об окончании «изоляции» РоссииРЕН ТВ вчера в 18:55

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что можно "забыть" о применении слова "изоляция" к России.
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Сенатор Пушков заявил об окончании «изоляции» России

URA.Ruвчера в 20:17

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Газета.Ruвчера в 19:51

Пушков посмеялся над мечтами Обамы об изоляции России

Свободная Прессавчера в 07:24

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

Московский Комсомолецвчера в 18:45

Пушков: Слово «изоляция» прочно забыто

Взгляд.рувчера в 07:21

В Совфеде объяснили, почему ПМЭФ стал крупным политическим событием

ПолитРоссиявчера в 06:43

Пушков заявил об окончании «изоляции» России

РЕН ТВвчера в 18:55
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Политика

В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки

Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Обновлено в 03:16
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Петербурге мужчина застрелил напавшую на него собаку

На 36-летнего жителя напала собственная собака.
Обновлено в 03:27
Здоровье

ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем

Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи и сифилиса - инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), свидетельствует об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества скоординированных действий.
Обновлено в 02:04
Политика

МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Космос

Мир: Карликовую планету Солнечной системы назвали в честь китайского божества

Крупнейшую из безымянных карликовых планет Солнечной системы назвали Гунгун – по имени китайского бога воды.
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие

Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Политика

Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ

Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Политика

Австрия может выдать Фирташа американцам в начале июля

Австрийские власти могут экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США уже июле, сообщает РИА Новости с ссылкой на телеканал NBC.
Обновлено вчера в 22:48
Транспорт

В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Общество

Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве

Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Общество

Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам

Обновлено в 02:09
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая в Новосибирске

В Новосибирске мужчину, которому стало плохо в трамвае, выбросили из транспортного средства.
Обновлено в 03:35
Футбол

В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия

Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Массовая драка на Васильевском острове закончилась поножовщиной

В полицию обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что у дома 11 по улице Вёсельная произошла массовая драка.
Обновлено в 03:14
Гаджеты

Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России

Практически невесомый ноутбук Компания Acer представила новый ноутбук Swift 7, главная отличительная черта которого – это сверхтонкий корпус и минимальный вес.
Обновлено в 02:06
Общество

Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»

Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Гаджеты

Reuters: приложения компании Facebook больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei

Приложения Facebook будут предустановлены только на уже изготовленных смартфонах; а на тех, что пока находятся в производстве, ее программы уже не будут идти по умолчанию.
Обновлено в 03:13
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

Минфин может ужесточить налогообложение олигархов

Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48
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