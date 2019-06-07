Политика
Пушков заявил об окончании «изоляции» РоссииРЕН ТВ вчера в 18:55
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что можно "забыть" о применении слова "изоляция" к России.
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Политика
В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки
Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Обновлено в 03:16
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Петербурге мужчина застрелил напавшую на него собаку
На 36-летнего жителя напала собственная собака.
Обновлено в 03:27
Здоровье
ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем
Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи и сифилиса - инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), свидетельствует об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества скоординированных действий.
Обновлено в 02:04
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Космос
Мир: Карликовую планету Солнечной системы назвали в честь китайского божества
Крупнейшую из безымянных карликовых планет Солнечной системы назвали Гунгун – по имени китайского бога воды.
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Политика
Австрия может выдать Фирташа американцам в начале июля
Австрийские власти могут экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США уже июле, сообщает РИА Новости с ссылкой на телеканал NBC.
Обновлено вчера в 22:48
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Общество
Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве
Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Общество
Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам
Обновлено в 02:09
Происшествия
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая в Новосибирске
В Новосибирске мужчину, которому стало плохо в трамвае, выбросили из транспортного средства.
Обновлено в 03:35
Футбол
В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия
Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Массовая драка на Васильевском острове закончилась поножовщиной
В полицию обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что у дома 11 по улице Вёсельная произошла массовая драка.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России
Практически невесомый ноутбук Компания Acer представила новый ноутбук Swift 7, главная отличительная черта которого – это сверхтонкий корпус и минимальный вес.
Обновлено в 02:06
Общество
Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»
Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Reuters: приложения компании Facebook больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei
Приложения Facebook будут предустановлены только на уже изготовленных смартфонах; а на тех, что пока находятся в производстве, ее программы уже не будут идти по умолчанию.
Обновлено в 03:13
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48