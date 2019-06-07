Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РоссииРоссийская газета 22:05

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

Московский Комсомолец18:45

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Газета.Ru19:51

Пушков заявил об окончании «изоляции» России

РЕН ТВ18:55

Сенатор Пушков заявил об окончании «изоляции» России

URA.Ru20:17

Пушков: Слово «изоляция» прочно забыто

Взгляд.ру07:21

В Совфеде объяснили, почему ПМЭФ стал крупным политическим событием

ПолитРоссия06:43

Пушков посмеялся над мечтами Обамы об изоляции России

Свободная Пресса07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Энергетика

«Газпром нефть» позвала Shell на Ямал

Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Обновлено в 09:36
Общество

Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками

Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Наука

15 российских компаний представили инновационные проекты в Китае

В Китайско-российском инновационном парке «Шелковый путь» в новом районе Сисянь города Сиань провинции Шэньси прошел Китайско-российский форум промышленных и научно-технических инноваций «Шелковый путь», в котором приняли участие 15 проектов из России.
Обновлено 04 июня в 13:17
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Наука

ФБР опубликовало досье на «снежного человека»

Обновлено в 09:18
Происшествия

Десятки пилотов, которые учились в челябинском вузе, остались без работы

Десятки пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), остались без работы по всей России.
Обновлено в 22:40
Театры

Концертный зал Мариинского театра откроют осенью

Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Гаджеты

Xiaomi планирует запустить платежный сервис Mi Pay в России

Фото: Global Look Press © Paco Freire Производитель смартфонов и умных устройств Xiaomi планируют запустить в России собственный сервис бесконтактных платежей Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 09:33
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 22:19
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Общество

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 22:59
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено в 21:53
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Футбол

Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»

Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено в 17:10
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном

Накануне вечером Виктория в компании любимого мужчины Игоря Булатова и коллег по FIFA поужинала с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.
Обновлено в 13:30
Финансы

Греф не видит риска превалирования долговой нагрузки домохозяйств в финансовой системе

Глава Сбербанка Герман Греф не видит рисков, связанных с соотношением доходов и кредитов домохозяйств, в системе потребительского кредитования России.
Обновлено в 14:59
Авто

На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC

Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное