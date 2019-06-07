Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» РоссииРоссийская газета 22:05
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
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Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Энергетика
«Газпром нефть» позвала Shell на Ямал
Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Обновлено в 09:36
Общество
Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками
Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Наука
15 российских компаний представили инновационные проекты в Китае
В Китайско-российском инновационном парке «Шелковый путь» в новом районе Сисянь города Сиань провинции Шэньси прошел Китайско-российский форум промышленных и научно-технических инноваций «Шелковый путь», в котором приняли участие 15 проектов из России.
Обновлено 04 июня в 13:17
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Наука
ФБР опубликовало досье на «снежного человека»
Обновлено в 09:18
Происшествия
Десятки пилотов, которые учились в челябинском вузе, остались без работы
Десятки пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), остались без работы по всей России.
Обновлено в 22:40
Театры
Концертный зал Мариинского театра откроют осенью
Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Гаджеты
Xiaomi планирует запустить платежный сервис Mi Pay в России
Фото: Global Look Press © Paco Freire Производитель смартфонов и умных устройств Xiaomi планируют запустить в России собственный сервис бесконтактных платежей Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 09:33
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 22:19
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Общество
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня
Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 22:59
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено в 17:10
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном
Накануне вечером Виктория в компании любимого мужчины Игоря Булатова и коллег по FIFA поужинала с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.
Обновлено в 13:30
Финансы
Греф не видит риска превалирования долговой нагрузки домохозяйств в финансовой системе
Глава Сбербанка Герман Греф не видит рисков, связанных с соотношением доходов и кредитов домохозяйств, в системе потребительского кредитования России.
Обновлено в 14:59
Авто
На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC
Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25