Политика
Пушков заявил об окончании «изоляции» РоссииРЕН ТВ вчера в 18:55
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что можно "забыть" о применении слова "изоляция" к России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Здоровье
Египетские врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару
Другой египетский доктор посоветовал москвичам на время жарких дней убрать из дома ковры и тяжелые шторы, которые сохраняют тепло зимой, но летом только собирают пыль и затрудняют дыхание, а также как можно чаще производить влажную уборку помещений.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год
Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.
Обновлено в 01:52
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Происшествия
Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск
Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Буффон может перейти в «Барселону»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, который в следующем месяце станет свободным агентом, может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила, что нормально относится к казням людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые практикуются некоторых мусульманских странах.
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году
Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом
Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:19
Авто
Завод сэкономил, а нам расплачиваться - 11 примеров
«Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он будет черным» Генри Форд Известное изречение Генри Форда — один из первых примеров подобной экономии в истории.
Обновлено в 00:55
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон
Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Свой сухарь лучше привозного
По мнению ведомства, документ вводит «избыточные обязанности, запреты и ограничения», которые, в частности, могут вынудить ряд детских организаций перейти на привозное питание.
Обновлено в 01:55
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Акционер банка «Восточный» потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба
Юуспов заявляет, что если обвиняемые возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, он готов ходатайствовать о смягчении наказания.
Обновлено в 01:55
Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, проведет три дня на обезболивающих лекарствах, после чего его, скорее всего, прооперируют.
Обновлено вчера в 01:32
Политика
Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Александр Панкратов-Черный финансово помогает семье больного Евгения Леонова-Гладышева
Обновлено в 02:04
Политика
Роскомнадзор выступил за отмену штрафов за нарушение возрастной маркировки
Роскомнадзор может отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.
Обновлено в 01:59
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Московский зоопарк приглашает жителей столицы на завтрак с пандами
Московский зоопарк приглашает жителей города на завтрак с двумя большим пандами Жуи и Диндин, которых ранее привезли из Китая.
Обновлено в 01:31
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Нельзя беречь себя на поле»
Из перспективного вратаря Шунин вырос в одного из самых статусных и опытных футболистов.
Обновлено вчера в 17:00