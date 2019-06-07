Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФГазета.Ru 19:51

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
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Подробнее о событии

Участники ПМЭФ убедили Пушкова в окончании блокады России

News.ru20:46

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Газета.Ru19:51

В Совфеде объяснили, почему ПМЭФ стал крупным политическим событием

ПолитРоссия06:43

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

Московский Комсомолец18:45

Пушков: Слово «изоляция» прочно забыто

Взгляд.ру07:21

Пушков заявил об окончании «изоляции» России

РЕН ТВ18:55

Пушков посмеялся над мечтами Обамы об изоляции России

Свободная Пресса07:24
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Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Происшествия

Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети

Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
Обновлено в 20:28
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Общество

Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian

Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Технологии

«Мегафон» и Cinia Oy проложат оптический кабель от Токио до Хельсинки

Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня.
Обновлено в 09:17
Общество

В США планируют снести школу «Колумбайн»

Власти штата Колорадо изучают план по сносу школы "Колумбайн", при стрельбе в которой в 1999 году погибли 13 человек.
Обновлено в 20:54
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Общество

На Камчатке определили территорию для международного центра репродукции кречетов

Власти Камчатского края совместно с Русским соколиным центром определили территорию для размещения международного центра репродукции редких соколов-кречетов.
Обновлено в 20:15
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество

Роспотребнадзор раскрыл число посещающих McDonald’s детей

Рестораны McDonald’s в России ежедневно посещают около 500 тысяч детей.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Экономика

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA

Министерство финансов США в пятницу ужесточило санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Обновлено в 20:41
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Общество

В Нижнем Новгороде компания «Управление отходами-НН» организует просветительские мероприятия для специалистов экологической сферы региона

6 июня 2019 года опубликована информация о том, что компания «Управление отходами-НН» организовала просветительское мероприятие для экологов, работающих на Горьковской железной дороге: 22 специалиста посетили мусороперегрузочную станцию с линией сортировки ТКО в Сормовском районе Нижнего Новгорода, построенную компанией «Управление отходами-НН» в рамках реализации концессионного проекта.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова

Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Игры

Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один

Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».
Обновлено в 17:24
Политика

В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего

Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
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Петербургский международный экономический форум
Ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория форума - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.
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