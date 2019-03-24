Политика
Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»ФАН вчера в 22:24
Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
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Доклад Мюллера не докажет „сговора с Россией“ — за его отсутствием. Ни один из „подозреваемых“ с Россией в сговор не вступал — ни Манафорт, ни Флинн, ни другие В докладе будет много дыма и тумана, различные „хайли лайкли“, но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельТелеканал 360° 01:12
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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