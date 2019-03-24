Политика

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»ФАН вчера в 22:24

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
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Алексей Пушков
Доклад Мюллера не докажет „сговора с Россией“ — за его отсутствием. Ни один из „подозреваемых“ с Россией в сговор не вступал — ни Манафорт, ни Флинн, ни другие В докладе будет много дыма и тумана, различные „хайли лайкли“, но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельТелеканал 360° 01:12

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Роберт Мюллер
Американский юрист
Руководитель Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. Под его руководством началась реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. В результате реформы ФБР стало активнее сотрудничать с ЦРУ, а ряд подразделений ФБР стал подотчётен Директору национальной разведки.
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