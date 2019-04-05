Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную ямуРИА Новости 20:10

Единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда еще.

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Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

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