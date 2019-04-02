Политика
Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с РоссиейИзвестия 19:22
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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Интернет
Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ
Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено в 11:36
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе
Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Хоккей
«Сент-Луис» по буллитам победил «Колорадо», у Тарасенко шайба
Обновлено в 22:48
Наука
Ученые ТюмГУ показали, возбудителей каких инфекций переносят летучие мыши и их эктопаразиты
Старший научный сотрудник института X-BIO ТюмГУ Мария Орлова совместно с коллегами из Ростовского-на-Дону противочумного института Роспотребнадзора оценили участие летучих мышей и их эктопаразитов в циркуляции возбудителей природно-очаговых инфекций на юге России.
Обновлено в 04:36
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя
Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Транспорт
Эксперт: пассажиры страдают из-за «нелепых» условий, в которые поставили перевозчиков Алтая
Как власти на шесть лет опоздали со спасением отрасли и почему городские перевозчики боятся введения тахографов, altapress.ru рассказал президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.
Обновлено в 20:18
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 23:08
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено в 23:04
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
Транспорт
Аэропорт «Толмачёво» переходит на летнее расписание
«С 31 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений», - рассказали в аэропорту.
Обновлено 30 марта в 03:05
Общество
Гороскоп на 2 апреля: Раки будут интересны как эксперты, а на Весы нападут с критикой
ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Для Льва настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Мособлсуд вынес приговор девушке по делу об убийстве своей семьи
По версии следствия, Переверзева подговорила своего молодого человека Дмитрия Колесникова убить семью и поджечь дом, чтобы получить деньги и недвижимость.
Обновлено в 07:20
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29