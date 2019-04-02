Политика

Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с РоссиейИзвестия 19:22

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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Пушков прокомментировал заявление Климкина об окончании дружбы с Россией

Life.ru21:54

Пушков ответил Климкину по окончанию договора о дружбе с Россией

Телеканал 360°21:39

Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией

Известия19:22

Пушкова насмешили слова Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

РЕН ТВ20:52

Пушков ответил на слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией

РИА Новости20:21

Радость Киева из-за разрыва дружбы с РФ вызвала смех в Москве

News.ru21:02

Пушков: Статья о признании границ Украины больше не действует

REGNUM19:37
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Интернет

Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ

Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Игор Гавирия сменит Луиса Мотту Домингеса на посту министра электроэнергетики Венесуэлы, в которой с начала марта наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено в 11:36
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.
Обновлено в 15:46
Хоккей

«Сент-Луис» по буллитам победил «Колорадо», у Тарасенко шайба

Обновлено в 22:48
Наука

Ученые ТюмГУ показали, возбудителей каких инфекций переносят летучие мыши и их эктопаразиты

Старший научный сотрудник института X-BIO ТюмГУ Мария Орлова совместно с коллегами из Ростовского-на-Дону противочумного института Роспотребнадзора оценили участие летучих мышей и их эктопаразитов в циркуляции возбудителей природно-очаговых инфекций на юге России.
Обновлено в 04:36
Политика

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя

Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Транспорт

Эксперт: пассажиры страдают из-за «нелепых» условий, в которые поставили перевозчиков Алтая

Как власти на шесть лет опоздали со спасением отрасли и почему городские перевозчики боятся введения тахографов, altapress.ru рассказал президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.
Обновлено в 20:18
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 23:08
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Экономика

Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы

Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 22:34
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Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
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В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
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Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
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«С 31 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений», - рассказали в аэропорту.
Обновлено 30 марта в 03:05
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Альберт Эйнштейн
Немецкий физик
Физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Жил в Германии, Швейцарии и США. Почётный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный почётный член АН СССР.
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