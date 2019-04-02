Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с РоссиейИзвестия 19:22

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией

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