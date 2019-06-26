Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕРИА Новости 19:00

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при Совете Европы для консультаций.
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Пушкова насмешила реакция Киева на возвращение России в ПАСЕ

URA.Ru21:28

Пушков высмеял реакцию украинского МИДа на возвращение России в ПАСЕ

Комсомольская правда22:40

Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение ПАСЕ вернуть делегацию РФ

ФАН19:41

Пушков оценил реакцию Киева на возвращение России в ПАСЕ

РЕН ТВ20:16

Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ

Газета.Ru19:45

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ

Известия20:42

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

РИА Новости19:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Путешествия

Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 18:41
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено в 22:08
Финансы

Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась

Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Здоровье

На Алтае снизилась смертность от инфарктов

С этого года пациентов из сельских территорий с определенными заболеваниями везут сразу в крупные больницы, где имеются специализированные отделения.
Обновлено в 22:20
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

Украина отзывает своего посла при Совете Европы

Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено в 09:31
Авто

BMW показала концепт-кар Vision M NEXT

Компания BMW представила новый концепт-кар Vision M NEXT — автомобиль дебютировал на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене.
Обновлено в 08:59
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Общество

Новые технологии разоряют малый бизнес

Обе системы дают сбои, а сбои означают для малого бизнеса штрафы.
Обновлено в 11:52
Экономика

Nissan могут оштрафовать почти на $23 млн за попустительство Карлосу Гону

Японская комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке изучает вопрос о том, чтобы наложить на автомобилестроительную корпорацию Nissan штраф в размере не менее 2,4 млрд иен (около $22,4 млн) в наказание за то, что компания попустительствовала финансовым махинациям ее бывшего руководителя Карлоса Гона.
Обновлено в 22:07
Шоу-бизнес

Организатор концерта в Минске раскрыл детали райдера Аллы Пугачевой

Организатор концерта Аллы Пугачевой управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которых артистка выдвинула для организации концерта в Белоруссии.
Обновлено в 10:24
Здоровье

В курганской колбасе обнаружили антибиотики

Управление Россельхознадзора по Курганской области взяло пробу колбасы ГОСТ-Докторская.
Обновлено в 03:49
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Здоровье

Карантин по бешенству снят в Амурской области

Карантин по бешенству снят на всех территориях Амурской области. Глава региона Василий Орлов подписал соответствующее постановление.
Обновлено в 21:33
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

Обновлено в 15:14
Политика

Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым

Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.
Обновлено в 20:43
Кино

Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко

Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».
Обновлено в 21:54
Финансы

Золото подорожало до максимума за шесть лет

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе торгов в Лондоне в понедельник повысилась на 1,4% - до $1439,21 за унцию.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО

Обновлено в 22:44
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
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