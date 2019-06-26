Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕРИА Новости 19:00

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при Совете Европы для консультаций.

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

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