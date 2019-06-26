Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕИзвестия вчера в 20:42
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
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Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того - пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...
— Алексей Пушков, российский общественный деятельАргументы недели 00:38
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