Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕИзвестия вчера в 20:42

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
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Алексей Пушков
Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того - пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...
— Алексей Пушков, российский общественный деятельАргументы недели 00:38

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