Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕПолитика Сегодня вчера в 19:48
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при СЕ для консультаций.
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Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того - пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...
— Алексей Пушков, российский общественный деятельАргументы недели 00:38
с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял «доверие Киева» из-за возвращения России в ПАСЕ.Газета.Ruвчера в 19:45
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В России испытали инновационный сканер для спутников
Обновлено вчера в 23:40
Общество
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
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Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
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Обновлено в 01:36
Финансы
В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга
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Обновлено в 00:52
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
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Космос
Илон Маск призвал оккупировать Марс, но перепутал его с Луной
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
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Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Сильное сейсмособытие произошло у восточного побережья Камчатки.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
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Экономика
Стоимость биткоина впервые с января 2018 г превысила отметку в $12 тыс
Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тыс.
Обновлено в 00:47
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Россия может вновь запретить поставки грузинских вин
Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 17:51
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Авто
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Обновлено вчера в 23:49
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Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО
Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
На Выборгском шоссе загорелся автосалон Ford
Крупный пожар произошел на Выборгском шоссе в Петербурге ночью 26 июня. Там загорелся автосалон Ford и машины рядом с ним.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
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Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице
Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Наука
Ученые раскрыли новый механизм старения
Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено 24 июня в 23:19
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22