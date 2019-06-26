Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕПолитика Сегодня вчера в 19:48

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при СЕ для консультаций.
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Алексей Пушков
Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того - пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...
— Алексей Пушков, российский общественный деятельАргументы недели 00:38
с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере
 прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Совет Европы потерял «доверие Киева» из-за возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ruвчера в 19:45

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Пушкова насмешила реакция Киева на возвращение России в ПАСЕ

URA.Ruвчера в 21:28

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Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ

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Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение РФ в ПАСЕ

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Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ

Российская газетавчера в 23:18

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 19:00
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Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус»

Обновлено вчера в 18:12
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Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20

Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
Обновлено вчера в 21:04
Гаджеты

У China Mobile не получилось выпустить бюджетный 5G-смартфон

Сегодня China Mobile на встрече с журналистами представила первый смартфон компании с 5G, и его цена оказалась значительно дороже обещанной.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол

Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью на Кубке африканских наций

Сборная Ганы сыграла вничью с командой Бенина в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников

Обновлено 24 июня в 09:43
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий

В ночь на вторник, 25 июня, депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию, позволяющую России вернуться к работе в ассамблее.
Обновлено вчера в 13:44
Наука

Эвкалиптовые деревья могут стать источником «зеленого» графена

Ученые проверили полученный «зеленый» графен в качестве суперконденсатора и обнаружили, что он обладает такими же характеристиками, что и графен, полученный с помощью традиционных средств.
Обновлено вчера в 03:49
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия

Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»

Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено 24 июня в 13:11
Шоу-бизнес

Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской

Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Три дела возбуждено из-за мошенничества с жильем в Новокузнецке

СКР по Кемеровской области возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

В Костромской области загорелся корпус детского лагеря

Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей

«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Стало известно, на чем ездят россияне

Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие

В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы

Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

Больше всего средств — почти 370 млрд руб. — за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
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