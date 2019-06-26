Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕПолитика Сегодня вчера в 19:48

с чего всё началось

Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того - пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при СЕ для консультаций.

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

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