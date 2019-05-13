Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду СШАИзвестия 13:19
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Читать в источнике
Оценить49
Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар. Но Севастополь был и останется русским городом. А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН 12:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Экономика
Moody’s назвало Россию лидером в СНГ по цифровизации банковских услуг
Аналитики Moody’s отмечают, что Россия останется лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг, поскольку уровень использования смартфонов и банковских онлайн-услуг в России продолжает расти.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентство «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых востребованных автомобилей в России.
Обновлено в 08:45
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров покинул проект за грубое нарушение правил
Илья Яббаров покинул популярный проект «Дом-2» из-за скандалов с руководством и грубое нарушение правил.
Обновлено в 13:25
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Происшествия
Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева
Обновлено в 09:55
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Омске школьница убила своего отца
Обновлено в 11:28
Экономика
ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах
Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Общество
В Госдуме предлагают запретить авиакомпаниям разлучать семьи в салоне
Депутат Василий Власов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в самолетах.
Обновлено в 09:45
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Общество
Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено в 10:59
Экономика
Китай обвалил американские биржи
Американские фондовые индексы обвалились на фоне усиления противостояния США и Китая в рамках торговой войны, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 14:07
Хоккей
Сборная России открыла счет в матче против Чехии на ЧМ-2019
Сборная России забросила первую шайбу в ворота соперников из Чехии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею-2019.
Обновлено в 10:47
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27