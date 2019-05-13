Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду СШАИзвестия 13:19

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
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Алексей Пушков
Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар. Но Севастополь был и останется русским городом. А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН 12:25

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