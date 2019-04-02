Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФРоссийская газета 00:22
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter высмеял главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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Сегодня 1 апреля. А это значит, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чем.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости вчера в 07:00
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