Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФРоссийская газета 00:22

с чего всё началось

Сегодня 1 апреля. А это значит, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чем.

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter высмеял главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

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