Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФРоссийская газета 00:22
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter высмеял главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
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Сегодня 1 апреля. А это значит, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чем.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости вчера в 07:00
с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся в своем твиттере над украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, который поздравил украинцев с окончательным разрывом договора о дружбе России и Украины.Газета.Ruвчера в 23:43
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«Без дураков»: Климкин поздравил украинцев с разрывом дружбы с Россией
Московский Комсомолецвчера в 07:24
Климкин поздравил украинцев с окончанием действия Договора о дружбе с Россией
Свободная Прессавчера в 05:12
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