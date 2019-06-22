Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из РоссииИзвестия 06:21
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России. Свое мнение политик озвучил в Twitter в субботу, 22 июня.
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Пушков резко отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из России
Московский Комсомолец05:56
Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Комсомольская правда05:52
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
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