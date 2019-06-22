Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из РоссииИзвестия 06:21

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России. Свое мнение политик озвучил в Twitter в субботу, 22 июня.
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Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ

Аргументы и Факты06:57

Пушков и Володин отреагировали на события в Грузии

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Президент Грузии оказалась способна лишь на русофобские лозунги

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Пушков резко отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из России

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Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России

Комсомольская правда05:52

Пушков «разгромил» Тбилиси из-за недовольства остановкой туристического потока из России

Российский Диалог06:19

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Известия06:21
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Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Политика

В Киеве проходят похороны Тымчука

В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
Обновлено в 05:35
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Наука

Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование

Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено в 05:39
Общество

День скорби и памяти в Кингисеппе

Обновлено в 07:58
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Политика

В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием

Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Политика

«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций

Мужская сборная России провела матч со сборной Германии в рамках четвертого этапа волейбольной Лиги наций в Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 19:27
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика

Грузия сорвала отмену визового режима с Россией, считает Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия планировала отменить визовый режим для граждан Грузии, сообщают СМИ.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Общество

РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов

Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих

Обновлено в 07:55
Политика

Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Политика

В Крыму назвали фейками украинские угрозы обезвоживания полуострова

В Крыму заявили, что эи угрозы - всего лишь провокационные фейки. Об этом заявил председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика

В Тбилиси сжигают российские флаги

Поступает информация, что протестующие сжигают российские флаги.
Обновлено 20 июня в 16:57
Политика

Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы

Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс

Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс.
Обновлено в 01:00
Политика

Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.
Обновлено в 06:42
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
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