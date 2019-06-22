Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из РоссииИзвестия 06:21
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России. Свое мнение политик озвучил в Twitter в субботу, 22 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков резко отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из России
Московский Комсомолец05:56
Пушков прокомментировал недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Комсомольская правда05:52
Пушков «разгромил» Тбилиси из-за недовольства остановкой туристического потока из России
Российский Диалог06:19
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Политика
В Киеве проходят похороны Тымчука
В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
Обновлено в 05:35
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Наука
Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование
Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено в 05:39
Общество
День скорби и памяти в Кингисеппе
Обновлено в 07:58
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций
Мужская сборная России провела матч со сборной Германии в рамках четвертого этапа волейбольной Лиги наций в Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 19:27
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика
Грузия сорвала отмену визового режима с Россией, считает Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия планировала отменить визовый режим для граждан Грузии, сообщают СМИ.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Общество
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов
Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Политика
В Крыму назвали фейками украинские угрозы обезвоживания полуострова
В Крыму заявили, что эи угрозы - всего лишь провокационные фейки. Об этом заявил председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика
В Тбилиси сжигают российские флаги
Поступает информация, что протестующие сжигают российские флаги.
Обновлено 20 июня в 16:57
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тыс
Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс.
Обновлено в 01:00
Политика
Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций
Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Глава Военного комитета ЕС едет в Донбасс
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Клаудио Грациано заявил, что собирается посетить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.
Обновлено в 06:42
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54