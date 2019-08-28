Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.

Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

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