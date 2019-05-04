Политика
Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с РоссиейРоссийская газета вчера в 23:15
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией. Он отметил, что между словами и действиями американского лидера существует сильный разрыв.
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Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 16:05
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«На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции»: Пушков прокомментировал действия США
Новостной фронтвчера в 16:05
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