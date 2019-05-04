Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с РоссиейРоссийская газета вчера в 23:15

Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией. Он отметил, что между словами и действиями американского лидера существует сильный разрыв.

Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией

Наука Шесть рукопожатий до королевы, или 5 друзей до президента Выглядело это так: называли любого человека, знаменитого или неизвестного, из числа 1,5 млрд жителей Земли начала XX века, — и нужно было построить цепочку не более чем из пяти человек, соединяющих игрока с этим человеком.

Шоу-бизнес Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.

Происшествия В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Наука Машинное обучение помогло обнаружить магнитные поля Исследователи из Бристольского университета достигли новых высот в области обнаружения магнитных полей с высокой чувствительностью при комнатной температуре, сочетая машинное обучение с квантовым датчиком.

Политика Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Единоборства Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Общество В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Хоккей «Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче Гаврикова В пятом матче четвертьфинальной серии «Бостон Брюинз» дома одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3. В составе хозяев дубль на 52-й и 59-й минутах оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Давид Крейчи на 22-й минуте и Брэд Маршанд на 45-й минуте.

Происшествия Верховный суд опубликовал статистику по взяткам Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.

Политика На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.

Армия и оружие Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве В Москве на Красной площади 5 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы.

Армия и оружие Дети погибших российских и сирийских военных проведут 9 мая в «Артеке» Ученики школы для детей погибших сирийских военных в Тартусе приехали в Россию по приглашению Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", где вместе с детьми российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории Сирии будут отдыхать в "Артеке", рассказал РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

Шоу-бизнес Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.

Армия и оружие Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.

Футбол Клопп прокомментировал травму Салаха Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».

Общество Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.

Кино Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Футбол «Зенит» в самолете узнал о чемпионстве и снял этот момент на видео «Зенит» опубликовал видео из самолета, на котором зафиксировал момент, когда команда узнала о чемпионстве в РПЛ сезона-2018/19.