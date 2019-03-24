Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования МюллераRT на русском 00:18

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рад завершению расследования о «вмешательстве России». 23 марта стало известно, что Мюллер передал доклад об итогах расследования дела о выборах в США в 2016 году главе Минюста США Уильяму Барру.
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Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

RT на русском00:18

Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

РИА Новостивчера в 19:16

«Гора родила дохлого мышонка»: Пушков об итогах «российского дела» Мюллера

Газета.Ruвчера в 21:33

«Гора вновь родила дохлого мышонка»: Пушков о докладе Мюллера

Вести.Ruвчера в 20:52

Пушков о расследовании Мюллера: Дым, туман, «хайли лайкли»

Life.ruвчера в 20:27

Пушков прокомментировал завершение расследования «российского дела»

Известиявчера в 20:01

Пушков ответил на доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы

URA.Ruвчера в 22:21
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Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Обновлено вчера в 05:40
Единоборства

Петтис отправил в нокаут Томпсона на турнире UFC Fight Night 148

Стивен Томпсон проиграл Энтони Петтису на турнире UFC Fight Night 148, сообщает "Советский спорт". Поединок стал главным событием вечера.
Обновлено в 00:01
Теннис

Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 00:02
Спорт

Загитова завоевала золото чемпионата мира

На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
Обновлено 22 марта в 09:17
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства

Обновлено вчера в 22:51
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Хоккей

Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»

Обновлено в 00:15
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии

Обновлено вчера в 01:29
Космос

Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера

На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

Reuters: в результате нападения в Мали погибли 110 человек

Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом

Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика

Китай предоставил Шри-Ланке кредит в миллиард долларов

КНР представлял посол Китая в Шри-Ланке Чэн Сюэюань.
Обновлено вчера в 05:32
Политика

Китай и Италия придали импульс возрождению древнего Шелкового пути

В Италии понимают, что сотрудничество с Китаем придаст активный импульс экономическому развитию и процветанию Италии, а потому эта страна настроена на активное участие в китайской интеграционной инициативе.
Обновлено вчера в 11:10
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено вчера в 01:49
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Политика

В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

Четыре человека, включая двухлетнего мальчика, погибли в воскресенье при пожаре в частном доме в Омске в результате отравления угарным газом.
Обновлено в 00:13
Спорт

Биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Обновлено вчера в 16:14
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4

Обновлено вчера в 22:48
Общество

Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»

Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Интернет

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции

Разработчики добавили в WhatsApp новые функции, чтобы пользователям стало легче обнаруживать спам или сообщения с неверной информацией.
Обновлено вчера в 02:02
Происшествия

Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль

В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек

По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:57
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Роберт Мюллер
Американский юрист
Руководитель Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. Под его руководством началась реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. В результате реформы ФБР стало активнее сотрудничать с ЦРУ, а ряд подразделений ФБР стал подотчётен Директору национальной разведки.
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