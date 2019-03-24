Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования МюллераRT на русском 00:18
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рад завершению расследования о «вмешательстве России». 23 марта стало известно, что Мюллер передал доклад об итогах расследования дела о выборах в США в 2016 году главе Минюста США Уильяму Барру.
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Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Обновлено вчера в 05:40
Единоборства
Петтис отправил в нокаут Томпсона на турнире UFC Fight Night 148
Стивен Томпсон проиграл Энтони Петтису на турнире UFC Fight Night 148, сообщает "Советский спорт". Поединок стал главным событием вечера.
Обновлено в 00:01
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 00:02
Спорт
Загитова завоевала золото чемпионата мира
На втором месте оказалась гражданка Казахстана Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль одержала двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева с результатом в 223,80 балла.
Обновлено 22 марта в 09:17
Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства
Обновлено вчера в 22:51
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Хоккей
Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»
Обновлено в 00:15
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии
Обновлено вчера в 01:29
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Reuters: в результате нападения в Мали погибли 110 человек
Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом
Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Китай предоставил Шри-Ланке кредит в миллиард долларов
КНР представлял посол Китая в Шри-Ланке Чэн Сюэюань.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Китай и Италия придали импульс возрождению древнего Шелкового пути
В Италии понимают, что сотрудничество с Китаем придаст активный импульс экономическому развитию и процветанию Италии, а потому эта страна настроена на активное участие в китайской интеграционной инициативе.
Обновлено вчера в 11:10
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено вчера в 01:49
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Политика
В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Омске
Четыре человека, включая двухлетнего мальчика, погибли в воскресенье при пожаре в частном доме в Омске в результате отравления угарным газом.
Обновлено в 00:13
Спорт
Биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 16:14
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Интернет
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
Разработчики добавили в WhatsApp новые функции, чтобы пользователям стало легче обнаруживать спам или сообщения с неверной информацией.
Обновлено вчера в 02:02
Происшествия
Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль
В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек
По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:57