Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8. По словам сенатора, попытки диктовать РФ условия присоединения к "большой восьмерке" являются неправомерными.

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

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