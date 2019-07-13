Политика

Пушков резко высказался по поводу атаки на телеканал «112 Украина»Красная весна 07:18

Ситуацию в связи с обстрелом здания телеканала «112 Украина» прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков 13 июля на своей странице в Twitter. Произошедшее событие в Киеве сенатор охарактеризовал как «вопиющий случай».
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с чего всё началось
Как он отметил на своей странице
 в Twitter, участники данного мероприятия, несмотря на его тематику, не поднимали вопрос нападений на украинские СМИ и журналистов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
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