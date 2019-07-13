с чего всё началось

Ситуацию в связи с обстрелом здания телеканала «112 Украина» прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков 13 июля на своей странице в Twitter. Произошедшее событие в Киеве сенатор охарактеризовал как «вопиющий случай».

Пушков резко высказался по поводу атаки на телеканал «112 Украина»

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