Политика
Пушков резко высказался по поводу атаки на телеканал «112 Украина»Красная весна 07:18
Ситуацию в связи с обстрелом здания телеканала «112 Украина» прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков 13 июля на своей странице в Twitter. Произошедшее событие в Киеве сенатор охарактеризовал как «вопиющий случай».
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с чего всё началось
Как он отметил на своей странице в Twitter, участники данного мероприятия, несмотря на его тематику, не поднимали вопрос нападений на украинские СМИ и журналистов.RT на русском06:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
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«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»
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Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
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Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество
Москвичей предупредили о ночном тумане
Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
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Политика
Скотленд-Ярд пообещал не наказывать журналистов за публикацию утечек
Заместитель руководителя Скотленд-Ярда Нил Басу разъяснил позицию ведомства касательно публикации в прессе правительственных документов, попавших к журналистам в результате утечки.
Обновлено в 12:49
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Футбол
«Спартак» с трудом победил «Сочи»
Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 14:01
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Обновлено в 06:10
Кино
Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
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Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Наука
Впервые опубликован снимок квантовой запутанности
Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено в 08:54
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
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Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
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Здоровье
Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом
По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.
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В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов
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Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19