Политика

Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в ДонбассРИА Новости 11:29

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
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Пушков призвал Зеленского не рисовать миражи

Вести.Ru11:58

Пушков раскритиковал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РЕН ТВ11:56

Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

РИА Новости11:29

Пушков ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Московский Комсомолец11:44

Пушков рассказал о невозможности обещанных Зеленским инвестиций в Донбасс

Газета.Ru11:36

Пушков объяснил, почему Зеленский не сможет инвестировать в Донбасс

News.ru11:46

Зеленский должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций

Новостной фронт10:41
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Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи

Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
Обновлено в 12:25
Футбол

Суарес назвал команду Месси фаворитом Кубка Америки

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес считает сборную Аргентины фаворитом на победу в Кубке Америки-2019 из-за того, что они имеют в своем составе одноклубника уругвайца по «Барселоне» Лионеля Месси.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал ЧП с дебоширом на рейсе Барселона — Москва

Обновлено в 12:39
Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Авто

В Приморье стали выпускать двигатели Mazda для экспорта в Японию

Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых агрегатов объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

Страсть и еда: 10 продуктов-афродизиаков

Обновлено в 11:50
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Обновлено в 09:19
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева

В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 13:03
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии

Выступления "желтых жилетов" ожидаются также в других городах Франции.
Обновлено в 03:16
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Происшествия

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Обновлено в 11:47
Футбол

Анюков и Жирков остаются в «Зените»

Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.
Обновлено в 11:10
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Татьяна Терешина дала сыну двойное имя

После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.
Обновлено в 11:19
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