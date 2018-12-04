Армия и оружие
Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Он указал на то, что американский сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе.
РИА Новостивчера в 19:39
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Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море - это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе. Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:18
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