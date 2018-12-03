с чего всё началось

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море - это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе. Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет.

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Он указал на то, что американский сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе.

Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

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