Армия и оружие
Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Он указал на то, что американский сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе.
РИА Новостивчера в 19:39
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Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море - это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе. Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:18
с чего всё началось
Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал власти США и НАТО более решительно ответить на «российскую агрессию» по отношению к Украине, пишет The Hill.Полит.рувчера в 04:36
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
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