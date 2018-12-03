с чего всё началось

Российский лидер – человек, который считается с силой. Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому, я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги.

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Он указал на то, что американский сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе.

Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море

Армия и оружие Армия и оружие Корабль ВМС США войдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

Армия и оружие Армия и оружие В Астраханской области расчёты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге В Астраханской области расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» были подняты по тревоге в рамках тактических учений.

Армия и оружие Армия и оружие Генсек НАТО снова обвинил Россию в нарушении ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова обвинил Россию в нарушении Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), 3 декабря передает агентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Военные на Кавказе обнаружили останки более ста красноармейцев Военнослужащие ЮВО обнаружили останки 107 красноармейцев, погибших в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине начались военные сборы резервистов На Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва, сообщает Генштаб Вооруженных сил страны в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдепе не смогли подтвердить факт химатаки в сирийском Алеппо Специальный представитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая перед журналистами, заявил, что американские власти не располагают достаточными доказательствами о проведении химической атаки боевиками в сирийском Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Для ВМФ разработан проект универсальных боевых кораблей Объединенная судостроительная корпорация разработала для Военно-Морского Флота России проект универсальных боевых кораблей, которые смогут совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

Армия и оружие Армия и оружие Дивизия ПВО в Крыму отметила день образования На вооружении соединения стоят зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Именно эта дивизия закрывает небо Крыма от нападения с воздуха.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ вооружит вертолеты Ми-28 и Ка-52 фугасными бомбами Минобороны России планирует оснастить вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» тяжелыми фугасными бомбами, которые изначально не входили в боекомплект этих воздушных машин.

Армия и оружие Армия и оружие Домашний очаг: Минобороны установит причины аномальных эпидемий Оружие гибридной войны В документе, с которым ознакомились "Известиям", сказано, что в очагах биологического заражения Минобороны будет совместно с ФСБ координировать действия различных органов власти.

Армия и оружие Армия и оружие У российских военнослужащих начался новый учебный год У Российских военнослужащих стартовал зимний период обучения. В том числе на кораблях и в частях Черноморского флота.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США "Ставка на военную силу в решении афганского вопроса несет в себе значительные риски, прежде всего, связанные с ростом числа жертв среди мирного населения", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что Москва будет требовать провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций в Горловке и Мариуполе Глава пресс-центра управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил об очередных провокациях, готовящихся Киевом после ситуации в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт поведал, что РФ предложит Африке на выставке EDEX 2018 Производители вооружений и военной техники (ВВТ) со всего мира готовятся к крупнейшей выставке оружия EDEX 2018, которая пройдет в египетской столице Каире с 3 по 5 декабря текущего года.