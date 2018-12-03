Армия и оружие
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное мореРИА Новости19:39
Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Он указал на то, что американский сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе.
РИА Новости19:39
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Российский лидер – человек, который считается с силой. Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому, я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги.
— Джон Баррассо, американский политикДни.ру 04:44
с чего всё началось
Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал власти США и НАТО более решительно ответить на «российскую агрессию» по отношению к Украине, пишет The Hill.Полит.ру04:36
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