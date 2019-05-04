Политика
Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 22:11
Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter.
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«На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции»: Пушков прокомментировал действия США
Новостной фронтвчера в 16:05
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Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
Среди участников акции были сотрудники российского посольства в Вашингтоне, в том числе посол Анатолий Антонов, который уже во второй раз прошел в составе "Бессмертного полка"
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом», но остался без Салаха
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
В Израиле перехватили десятки ракет, пущенных из сектора Газа
Обновлено вчера в 04:23
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено вчера в 11:56
Хоккей
Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»
Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Кевин Костнер раскритиковал политическую систему США
Политическую систему США раскритиковал американский актер Кевин Костнер.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Баренцевом море найден советский корабль
Специалисты идентифицировали корабль, найденный три года назад на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37 млн) поделят между собой сразу 20 человек.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая
Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Samsung намерен выпустить идеальный безрамочный смартфон
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни
Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено вчера в 19:58
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Лоббирование инициативы о запрете ввоза хамона и пармезана не задалось
Президент агрохолдинга «Миратотрг» Виктор Линник в интервью журналу «Forbes» в резкой форме высказывается о российских потребителях мясной продукции, назвав их «балаболами».
Обновлено 03 мая в 07:38