Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 22:11

Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter.

Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией

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