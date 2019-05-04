Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 22:11

Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве.

Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter.

Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией

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