Политика
Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 22:11
Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter.
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Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 16:05
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«На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции»: Пушков прокомментировал действия США
Новостной фронтвчера в 16:05
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