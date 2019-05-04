Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с РоссиейРИА Новости вчера в 22:11

Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве.

Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter.

Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией

Общество Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.

Общество Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Происшествия В Киевской области убит замначальника отделения полиции Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.

Единоборства Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.

Здоровье Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.

Здоровье Россияне не могут выехать из Монголии из-за карантина по чуме Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий Монголии после того, как там был введен карантин по чуме.

Экономика Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.

Транспорт Военно-Грузинская дорога частично открыта для проезда транспорта Накануне, в связи со сходом лавин в Грузии единственная дорога, связывающая Россию с Грузией и Арменией, была закрыта всех их видов транспорта на участке Владикавказ—Ларс в направлении на выезд из России.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Армия и оружие КНДР обнародовала фотографии учений с запуском новых ракет Ведущие северокорейские СМИ в воскресенье, 5 мая, обнародовали фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

Шоу-бизнес Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.

Политика Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.

Политика Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.