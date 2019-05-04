Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с РоссиейРоссийская газета вчера в 23:15

Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве.

Парламентарий привел в пример бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Напомним, президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств имеется огромный потенциал для хороших отношений.

Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией

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