Политика
Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с РоссиейРоссийская газета вчера в 23:15
Парламентарий привел в пример бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Напомним, президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств имеется огромный потенциал для хороших отношений.
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Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 16:05
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«На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции»: Пушков прокомментировал действия США
Новостной фронтвчера в 16:05
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