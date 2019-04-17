Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в ОдессеRT на русском 05:55

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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Анатолий Кузичев
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