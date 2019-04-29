Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии УкраиныРИА Новости вчера в 16:39

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
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Пушков назвал Украину «пугалом», комментируя заявление Зеленского

URA.Ruвчера в 17:35

Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины

RT на русскомвчера в 17:24

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

РИА Новостивчера в 16:39

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Газета.Ruвчера в 17:19

Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии

Вести.Ruвчера в 17:17

Пушков прокомментировал слова Зеленского о «миссии» Украины

Московский Комсомолецвчера в 17:03

Пушков прокомментировал слова Зеленского о «миссии» Украины

Life.ruвчера в 17:24
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Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

Украинцам могут упростить порядок получения гражданства России

Власти России рассматривают возможность предоставления в упрощенном порядке гражданства страны жителям Украины.
Обновлено 27 апреля в 07:38
Футбол

Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Великобритания собирается противодействовать России и Китаю

Великобритания нашла решение, как противодействовать России и Китаю.
Обновлено вчера в 12:33
Финансы

Доллар в мае: проблемы начнутся уже с первого числа

От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс рубля после праздников: если ФРС будет намерена смягчать денежно-кредитную политику, рубль с высокой вероятностью продолжит укрепление (до 63 за доллар), если изменит свои планы, то рубль может ослабнуть (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено 27 апреля в 02:57
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Обновлено вчера в 11:01
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол

«Реал» потерпел поражение от «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Обновлено вчера в 23:17
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Кристиан Нобоа: «Понимали, что один удар и счет может стать 3:3»

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
Обновлено вчера в 12:18
Музыка

Мик Джаггер успешно восстанавливается после операции

Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на учения

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019", информирует пресс-служба ВВО по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 15:17
Общество

Красноярск накрыло снежным циклоном

Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин

Обновлено вчера в 23:57
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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