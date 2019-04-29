Политика
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии УкраиныРИА Новости вчера в 16:39
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
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Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Украинцам могут упростить порядок получения гражданства России
Власти России рассматривают возможность предоставления в упрощенном порядке гражданства страны жителям Украины.
Обновлено 27 апреля в 07:38
Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Великобритания собирается противодействовать России и Китаю
Великобритания нашла решение, как противодействовать России и Китаю.
Обновлено вчера в 12:33
Финансы
Доллар в мае: проблемы начнутся уже с первого числа
От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс рубля после праздников: если ФРС будет намерена смягчать денежно-кредитную политику, рубль с высокой вероятностью продолжит укрепление (до 63 за доллар), если изменит свои планы, то рубль может ослабнуть (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено 27 апреля в 02:57
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Обновлено вчера в 11:01
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
«Реал» потерпел поражение от «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Кристиан Нобоа: «Понимали, что один удар и счет может стать 3:3»
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
Обновлено вчера в 12:18
Музыка
Мик Джаггер успешно восстанавливается после операции
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на учения
Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019", информирует пресс-служба ВВО по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Красноярск накрыло снежным циклоном
Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39