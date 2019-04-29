Политика
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии УкраиныРоссийская газета вчера в 19:17
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии его страны "служить примером демократии для постсоветских стран".
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Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Общество
Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время
Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Политика
Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен после расследования
Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от занимаемой им должности.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига
В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
В Туве подросток подорвался на военном полигоне
Обновлено в 01:52
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Большинство россиян не следили за выборами на Украине
Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире
Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье
Старость признали болезнью, с которой можно бороться
Можно констатировать: старость наконец признали болезнью. И с ее проявлениями можно и нужно бороться.
Обновлено вчера в 12:07
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке.
Обновлено в 01:15
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Транспорт
В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки
Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Кино
Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Общество
Удачные метры: кто и почем покупает загородное жилье в Крыму
РИА Новости Крым выяснил у местных агентов рынка, кто, где и почем покупает в РК дома для жизни и отдыха.
Обновлено в 01:45
Кино
Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод
Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили после гибели пилотов
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Политика
Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов
В возрасте 93 лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Екатерина Рождественская назвала «Голос. Дети» школой лицемерия
Переглянув финал, фотограф пожалела участвовавших в телепроекте ребят и осудила их родителей, допускающих для детей такие стрессы, которые смог бы выдержать подчас и не каждый взрослый.
Обновлено в 02:00