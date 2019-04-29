Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии УкраиныРоссийская газета вчера в 19:17

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии его страны "служить примером демократии для постсоветских стран".

Общество Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.

Политика Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен после расследования Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от занимаемой им должности.

Происшествия Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.

Армия и оружие Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.

Армия и оружие Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Политика Большинство россиян не следили за выборами на Украине Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Политика Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Технологии В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".

Здоровье Старость признали болезнью, с которой можно бороться Можно констатировать: старость наконец признали болезнью. И с ее проявлениями можно и нужно бороться.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Транспорт В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Происшествия На Шри-Ланке запретили закрывать лица На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.

Общество Удачные метры: кто и почем покупает загородное жилье в Крыму РИА Новости Крым выяснил у местных агентов рынка, кто, где и почем покупает в РК дома для жизни и отдыха.

Кино Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.

Музыка Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Финансы Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13% С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.

Экономика Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.

Политика Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов В возрасте 93 лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.