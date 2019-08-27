Политика

Газета.RuГазета.RuПушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости". Он поддержал мнение французского лидера по этому поводу.
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