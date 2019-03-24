Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования МюллераRT на русском 00:18
Ранее СМИ передавали, что американский президент Дональд Трамп рад завершению расследования о «вмешательстве». 23 марта стало известно, что Мюллер передал доклад об итогах расследования дела о выборах в США в 2016 году главе Министерства юстиции Соединённых Штатов Уильяму Барру.
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Обновлено вчера в 23:00
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Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Культура
Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о скандале с Майклом Джексоном
Обновлено вчера в 19:27
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню
Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32
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Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
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Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
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В «скорой помощи» Перми рассказали, сколько времени врачи едут к больным.
Обновлено в 01:28
Общество
Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол
Сборная Испании победила норвежцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2020
Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Норвегии со счетом 2:1 в домашнем матче группы F отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
В Уфе проходят торжества в честь 100-летия образования Башкирии
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования Башкирии, открылось концертом и выставкой в субботу в Уфе, передает корреспондент ТАСС из государственного концертного зала "Башкортостан".
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
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Новый бренд Jetta представил свои автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Происшествия
Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
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Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу
О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Происшествия
Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов
В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Гаджеты
Активные пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны в Китае
По словам технических экспертов, после презентации iPhone X в Китае, стало ясно, что любители гаджетов не готовы отдавать такие деньги за смартфон.
Обновлено вчера в 23:48
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Космос
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено вчера в 10:15
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Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
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