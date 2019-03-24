Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования МюллераRT на русском 00:18

Ранее СМИ передавали, что американский президент Дональд Трамп рад завершению расследования о «вмешательстве». 23 марта стало известно, что Мюллер передал доклад об итогах расследования дела о выборах в США в 2016 году главе Министерства юстиции Соединённых Штатов Уильяму Барру.
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Алексей Пушков
Доклад Мюллера не докажет „сговора с Россией“ — за его отсутствием. Ни один из „подозреваемых“ с Россией в сговор не вступал — ни Манафорт, ни Флинн, ни другие В докладе будет много дыма и тумана, различные „хайли лайкли“, но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельТелеканал 360° 01:12

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Американский юрист
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