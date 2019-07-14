Политика
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400РЕН ТВ вчера в 19:48
Продажа американского оружия союзникам по НАТО является одной из целей существования альянса и говорит о неравноправии его членов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции за покупку российского зенитного ракетного комплекса С-400.
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Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400
Российская газетавчера в 20:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
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Обновлено вчера в 00:11
Общество
Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений
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В США построят испытательный участок для вакуумного поезда Hyperloop
Американская компания Virgin Hyperloop One заключила соглашение с администрацией штата Северная Каролина о строительстве экспериментального участка вакуумного поезда Hyperloop, который сможет развивать скорость до 1078 км/час.
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Японские ученые назвали неожиданную причину ожирения
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