Продажа американского оружия союзникам по НАТО является одной из целей существования альянса и говорит о неравноправии его членов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции за покупку российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Культура 14 июля 1789 — со взятия восставшими парижанами крепости-тюрьмы Бастилии началась Великая французская революция.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Экономика Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

Политика Немецкий врач поставил диагноз Меркель Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.

Происшествия В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Кино Вин Дизель показал команду нового «Форсажа» Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.

Общество Гей-парад разрешили и запретили в Томской области Власти Томской области разрешили и тут же запретили проведение парада под радужным флагом в городе Стрежевом.

Культура Участники «Тавриды» отреставрировали средневековые амфору и кувшин Фэнзин включает в себя интервью с художниками, статьи о смене, об арт–объектах, о моде и о фирменном стиле «Тавриды».

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Экономика Кабмин одобрил повышение выплат на детей Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.

Музыка Стали известны гонорары грузинских артистов в России Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России.

Здоровье Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.

Наука Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Общество Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Общество МЧС: на Урале аномальная жара сменится сильными дождями и штормом В Свердловской области аномальная жара сменится сильными дождями, грозами, и порывами ветра до 25 м/с.

Технологии В США построят испытательный участок для вакуумного поезда Hyperloop Американская компания Virgin Hyperloop One заключила соглашение с администрацией штата Северная Каролина о строительстве экспериментального участка вакуумного поезда Hyperloop, который сможет развивать скорость до 1078 км/час.