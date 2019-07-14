Политика
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400РЕН ТВ 19:48
Продажа американского оружия союзникам по НАТО является одной из целей существования альянса и говорит о неравноправии его членов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции за покупку российского зенитного ракетного комплекса С-400.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Политика
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Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
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Здоровье
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Под Санкт-Петербургом горят «Муринские бани»
Во Всеволожском районе Ленинградской области горит банный комплекс "Муринские бани".
Обновлено в 18:29
Теннис
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400
Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
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Политика
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
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В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
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Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
Обновлено в 22:36
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Государство поможет семьям с низким доходом
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Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
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В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
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Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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Хотя изучение космической погоды является быстро растущей областью, научная работа по оценке ее общих социальных и экономических последствий находится в зачаточном состоянии.
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Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
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Путешествия
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Обновлено в 21:09