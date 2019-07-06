Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.

Происшествия В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве 4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.

Происшествия Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.

Транспорт Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.

Теннис Серена Уильямс и Барти уверенно пробились в четвертый круг Уимблдона Американка Серена Уильямс и первая ракетка мира Эшли Барти успешно преодолели третий круг турнира в Уимблдоне.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Шоу-бизнес За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.

Политика Иран приготовился захватить британский танкер В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Происшествия Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.

Политика Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).

Общество Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева похвасталась фото 5-месячного сына На снимке звезда позирует с 5-месячным сыном по имени Марк Лео. Кроме того, перед камерой предстал его отец – бизнесмен Игорь Булатов.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Политика В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.