Политика
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на УкраинеРоссийская газета вчера в 20:52
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
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Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы
Национальная служба новостей03:06
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Спорт
В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»
В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Транспорт
Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа
Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.
Обновлено в 09:50
Теннис
Серена Уильямс и Барти уверенно пробились в четвертый круг Уимблдона
Американка Серена Уильямс и первая ракетка мира Эшли Барти успешно преодолели третий круг турнира в Уимблдоне.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Карты «Тройка» с изображением панды Жуи поступили в продажу
Обновлено в 07:46
Здоровье
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено вчера в 05:46
Космос
Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Дана Борисова решилась на пластику век
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками
Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась фото 5-месячного сына
На снимке звезда позирует с 5-месячным сыном по имени Марк Лео. Кроме того, перед камерой предстал его отец – бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено 04 июля в 10:31
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40