Политика
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на УкраинеРоссийская газета вчера в 20:52
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
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Космос
В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн
Обновлено вчера в 13:00
Космос
Взгляд из космоса: выставка фотографий Юрия Батурина открылась в Калуге
Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Главу центробанка Турции отправили в отставку
Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено 04 июля в 22:55
Происшествия
Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево
Кого наказали за "багажный коллапс" в Шереметьево Ряд руководителей "дочки" Шереметьево "Шереметьево Хэндлинг", ответственной за транспортировку багажа, уволены после прокурорской проверки в крупнейшем московском аэропорту.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Выдающийся французский кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика
Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержан
В Краснодарском крае задержан владелец катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе Джубги.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17
На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено 04 июля в 18:10
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал сына и пиар-директора «больными людьми»
Бари Алибасов заявил, что у его пиар-директора рак коры головного мозга или мозг вообще отлетел.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено вчера в 07:40
Спорт
Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено вчера в 19:30
Единоборства
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены
Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Погибшие моряки служили в воинской части в Петергофе. Все они будут посмертно представлены к государственным наградам.
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Политика
Нацист Корчинский: Донбасс должен быть зачищен и заселен «украинцами»
Корчинский добавил, что Киев абсолютно не интересуют люди — нужны земли Донбасса. Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
Обновлено вчера в 09:35