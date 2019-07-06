Политика

Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на УкраинеРоссийская газета вчера в 20:52

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАССвчера в 12:41

Пушков высказался об угрозе техногенной катастрофы на Украине

News.ruвчера в 19:00

В Совфеде сделали заявление о техногенной катастрофе на Украине

Газета.Ruвчера в 16:13

«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

РБКвчера в 13:55

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

РИА Новостивчера в 21:26

Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Serviceвчера в 12:33

Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» об угрозе техногенной катастрофы

RT на русскомвчера в 13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:56, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено вчера в 05:31
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Путин и Папа Римский обменялись подарками

В Апостольском дворце Апостольской библиотеке в Ватикане недавно прошла встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского.
Обновлено 04 июля в 11:29
Общество

Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа

В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой

Знаменитая балерина сообщила, что приняла участие в популярном челлендже с бутылкой, которую открывают взмахом ноги.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700-й серии получили стильные упаковки

В продаже Radeon RX 5700-й серии появится 7 июля, а в этот же день начнут продавать процессоры Ryzen 3000.
Обновлено 04 июля в 04:58
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержан

В Краснодарском крае задержан владелец катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе Джубги.
Обновлено вчера в 14:06
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Единоборства

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Общество

В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

Обновлено вчера в 19:30
Политика

Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты

Изображения камерофона Nokia Daredevil появились в Сети

Обновлено вчера в 19:13
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Энергетика

«Газпром» достроит соцобъекты в Астраханской области на 4 млрд рублей

Компания "Газпром" достроит в Астраханской области социальные объекты, инвестиции в которые оцениваются в 4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Глава Центробанка Турции отправлен в отставку

Как сообщают источники Reuters, президент и министр финансов Турции требовали отставки главы Центробанка на прошлой неделе из-за разногласий в проводимой политике ЦБ, но тот отказался уйти добровольно.
Обновлено в 00:12
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

Обновлено вчера в 19:26
Общество

Родственникам реабилитировали архивы

Верховный суд позаботился о неоправданных жертвах советских репрессий Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Петербург выплатит по миллиону семьям погибших подводников

Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Обновлено вчера в 11:14
Авто

Стартовали продажи спортивного Brilliance V7 с мотором от BMW

Компания Brilliance объявила старт продаж "спортивной" модификации кроссовера Brilliance V7.
Обновлено вчера в 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное