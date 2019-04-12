Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости 21:47

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
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Пушков пожелал «попутного ветра» Украине в связи с запретом экспорта нефти из РФ

Life.ru22:03

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

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Пушков прокомментировал заявления об угрозе коллапса на Украине без поставок нефти из РФ

Экономика сегодня20:17
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Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
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Новый вагон купе покажут вживую на Рижском вокзале Москвы

«Двадцать третьего апреля на Рижском вокзале Москвы состоится презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования, выполненного в виде двухвагонного сцепа», - сообщили в РЖД.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
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КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Шалунова после обращения «Авангарда»

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Максима Шалунова наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Атака в голову или шею», «2+10»), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
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Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Общество

Тёплые и безветренные выходные обещают синоптики в Красноярске

По данным Гидрометцентра, ещё в пятницу, 19 апреля, днём температура будет не выше +3 градусов, а ночью похолодает до -5. Однако уже в субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +8 градусов.
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Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Армия и оружие

Военную технику для парада Победы перебазируют в Москву

Военную технику, которая будет задействована в военном параде Победы, перебазируют в Москву из подмосковного Алабино.
Обновлено в 21:10
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Баскетбол

Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче

В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.
Обновлено в 15:10
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол

«Челси» снова обыграл «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Праге, английский клуб добился победы со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Челси».
Обновлено в 16:51
Кино

Билеты на премьеру «Мстителей 4» в России продают по 100 тысяч рублей

Обновлено в 08:49
Политика

В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде

По закону Таиланда за строительство и проживание в жилище, которое плавает в открытом море, им может грозить смертная казнь.
Обновлено вчера в 14:40
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Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Экономика

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших россиян

Самым богатым бизнесменом России признан председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, его состояние оценивается в $24 млрд.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде

Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.
Обновлено в 18:40
Кино

«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате

Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая

Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
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У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

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Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

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Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
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Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
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ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

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«Весна — неизбежность перемен»: Анфиса Чехова сменила имидж

Телеведущая Анфиса Чехова почувствовала ветер перемен и решила обновить стрижку.
Обновлено в 18:42
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