Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости 21:47

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Наука Ученые установили, какое давление снижать не нужно Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.

Общество Новый вагон купе покажут вживую на Рижском вокзале Москвы «Двадцать третьего апреля на Рижском вокзале Москвы состоится презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования, выполненного в виде двухвагонного сцепа», - сообщили в РЖД.

Политика Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.

Хоккей КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Шалунова после обращения «Авангарда» «На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Максима Шалунова наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Атака в голову или шею», «2+10»), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Происшествия Названа новая причина пожара в Нотр-Даме Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.

Общество Тёплые и безветренные выходные обещают синоптики в Красноярске По данным Гидрометцентра, ещё в пятницу, 19 апреля, днём температура будет не выше +3 градусов, а ночью похолодает до -5. Однако уже в субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +8 градусов.

Политика Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».

Армия и оружие Военную технику для парада Победы перебазируют в Москву Военную технику, которая будет задействована в военном параде Победы, перебазируют в Москву из подмосковного Алабино.

Транспорт Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Баскетбол Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Футбол «Челси» снова обыграл «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Праге, английский клуб добился победы со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Челси».

Политика В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде По закону Таиланда за строительство и проживание в жилище, которое плавает в открытом море, им может грозить смертная казнь.

Экономика Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших россиян Самым богатым бизнесменом России признан председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, его состояние оценивается в $24 млрд.

Происшествия Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.

Кино «Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.

Общество ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.

Экономика Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.

Армия и оружие Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.

Политика Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.