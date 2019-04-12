Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости 21:47
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
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Пушков прокомментировал заявления об угрозе коллапса на Украине без поставок нефти из РФ
Экономика сегодня20:17
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