Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости вчера в 21:47

Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

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