Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости вчера в 21:47
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Читать в источнике
Оценить318
Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса 00:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
Вторым наряду с московским производством Renault обозначен тольяттинский завод АвтоВАЗа – не иначе как с прицелом также и на будущего одноплатформенного преемника изрядно подзадержавшейся на конвейере Lada 4x4.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено 16 апреля в 07:52
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено в 03:15
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «С моим прошлым и скандальным имиджем сложно кого-то найти»
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Происшествия
Учитель-педофил осуждён в Хакасии
Обновлено в 03:28
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Хоккей
Кучеров и Василевский направляются в расположение сборной России
По словам агента хоккеистов Дэна Мильштейна, лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Кучеров окажется в расположении национальной команды в ближайшие дни.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Канске потушили пожар на крыше пятиэтажки
В городе Канск Красноярского края потушили пожар, который произошел в пятиэтажном жилом доме.
Обновлено в 03:33
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Обновлено в 00:37
Наука
Новгородцы, псковичи и якуты когда-то были одним народом
Выяснилось, например, что в прошлом нынешние жители Пскова, Новгорода и Якутии были одной популяцией численностью около 2-х тысяч человек.
Обновлено 17 апреля в 06:06
Спорт
Авербух скоро объявит о сотрудничестве с Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух рассказал о перспективах российской фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 03:20
Политика
В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил четырех пешеходов
В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки, автомобиль сбил четырех пешеходов.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
Обновлено вчера в 04:53