Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости вчера в 21:47

Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.

Авто Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше Вторым наряду с московским производством Renault обозначен тольяттинский завод АвтоВАЗа – не иначе как с прицелом также и на будущего одноплатформенного преемника изрядно подзадержавшейся на конвейере Lada 4x4.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Авто Toyota представила новый Toyota ProAce City Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.

Общество Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Армия и оружие Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).

Политика Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку» Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

Хоккей Кучеров и Василевский направляются в расположение сборной России По словам агента хоккеистов Дэна Мильштейна, лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Кучеров окажется в расположении национальной команды в ближайшие дни.

Происшествия В Канске потушили пожар на крыше пятиэтажки В городе Канск Красноярского края потушили пожар, который произошел в пятиэтажном жилом доме.

Наука Новгородцы, псковичи и якуты когда-то были одним народом Выяснилось, например, что в прошлом нынешние жители Пскова, Новгорода и Якутии были одной популяцией численностью около 2-х тысяч человек.

Спорт Авербух скоро объявит о сотрудничестве с Медведевой Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух рассказал о перспективах российской фигуристки Евгении Медведевой.

Политика В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.

Экономика Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Происшествия В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил четырех пешеходов В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки, автомобиль сбил четырех пешеходов.