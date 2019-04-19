Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости вчера в 21:47

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

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