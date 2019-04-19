Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости вчера в 21:47

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
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Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

РИА Новостивчера в 21:47

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Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без российской нефти

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Пушков дал совет Украине, как обойтись без нефти из России

Газета.Ru03:04

Пушков рассказал о крупном просчете Украины в отношении России

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Украинским нефтяникам в Москве пожелали попутного ветра

News.ruвчера в 19:12

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ

Российская газетавчера в 18:57
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
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Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
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На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями

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Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
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Обновлено в 05:48
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В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

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Обновлено в 05:37
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
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В Кремле прокомментировали предложение Медведчука о сделке с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущему главе Украины не нужны никакие сделки с российским президентом Владимиром Путиным, Киеву надо выстраивать с Москвой добрые отношения, основанные на доверии.
Обновлено в 05:44
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
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Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
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Клаудио Маркизио: «Буффон был прав, футбол за границей свободнее»

За границей можно наслаждаться определенной свободой, которой не хватает в Италии, — передает слова Маркизио Corriere della Sera.
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Политика

На Украине начинается операция «Бегущий кабан»

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
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Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

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Жители КНДР полюбили российскую сметану, черный хлеб и пиво

Отмечается, что корейцы полюбили российское пиво, а не китайское. Особое внимание они уделяют черному хлебу и сметане.
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В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
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Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих

На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
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Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, заболевшие не были привиты от кори.
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ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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