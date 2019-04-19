Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РоссииРИА Новости вчера в 21:47
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
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Происшествия
Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться
Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Политика
Лукашенко сделал бескомпромиссное заявление о России
"В вопросах суверенитета и безопасности, нашей внутренней и внешней политики не было и не будет никаких компромиссов", – сказал Лукашенко.
Обновлено в 04:31
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями
В ходе встречи с жителями Одессы блогера и депутата Рады Мустафу Найема облили помоями из ведра, сообщает «Русская весна».
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Спорт
Авербух объявит о сотрудничестве с Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о будущем фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:48
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали предложение Медведчука о сделке с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущему главе Украины не нужны никакие сделки с российским президентом Владимиром Путиным, Киеву надо выстраивать с Москвой добрые отношения, основанные на доверии.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Футбол
Клаудио Маркизио: «Буффон был прав, футбол за границей свободнее»
За границей можно наслаждаться определенной свободой, которой не хватает в Италии, — передает слова Маркизио Corriere della Sera.
Обновлено в 04:54
Политика
На Украине начинается операция «Бегущий кабан»
Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, были резко активизированы разнообразные «агенты влияния» Коломойского в судебных и прокурорских структурах Украины.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Общество
Жители КНДР полюбили российскую сметану, черный хлеб и пиво
Отмечается, что корейцы полюбили российское пиво, а не китайское. Особое внимание они уделяют черному хлебу и сметане.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D
Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Происшествия
Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих
На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 05:29
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Здоровье
В Сургут из Казахстана привезли корь
Как сообщают в управлении Роспотребнадзора, заболевшие не были привиты от кори.
Обновлено в 04:08
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49