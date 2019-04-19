Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФРоссийская газета вчера в 18:57
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ. В своем Twitter Пушков подчеркнул, что Киев давно мечтал разорвать с Россией отношения и все закупать в западных странах.
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Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 21:47
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Пушков пожелал «попутного ветра» Украине в связи с запретом экспорта нефти из РФ
Life.ruвчера в 22:03
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