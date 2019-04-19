Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФРоссийская газета вчера в 18:57

Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ. В своем Twitter Пушков подчеркнул, что Киев давно мечтал разорвать с Россией отношения и все закупать в западных странах.

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ

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